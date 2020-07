“A mí tú me das asco”, Alfredo Adame se pelea con Laura Bozzo

“A mí tú me das asco”, Alfredo Adame se pelea con Laura...

Ciudad de México.- el actor y presentador, Alfredo Adame, se convirtió en tendencia luego de que se difundiera una polémica pelea durante la grabación del programa de televisión “Laura Sin Censura“, conducido por Laura Bozzo en Unicable.

Bozzo presentó al conductor como “una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi querido Alfredo Adame”.

Tra esto, la conductora le preguntó por qué había tantas agresiones contra ella, a lo que él recordó cuando fue candidato a una alcaldía en la Ciudad de México, cuando Bozzo dijo que le daba asco.

Laura aclaró que no se refería a él, si no en general ella cree que los artistas no deben incursionar en la política, pues se necesitan personas especializadas, opinión que aludió a Adame y que tachó de criterio ignorante.

“Yo soy una Doctora y no soy ignorante y si yo opino que un artista no debe meterse en política y que me dan asco que se beneficien del pueblo… el político debe ser una persona preparada”, reiteró Laura Bozzo.

Pero al pelea no paró ahí, la tensión aumentó cuando Laura lo señaló por los conflictos que ha tenido con mujeres, incluso con su ex esposa, tachandolo de misógino y machista.

“Tú has atacado a todas las mujeres, eres misógino y atacas a todas las mujeres y a hasta a tu ex mujer la has atacado, no me digas que no”, indicó Laura Bozzo. https://www.youtube.com/watch?v=0Uq0Dyflsbg&feature=emb_title

“¿Que yo soy misógino? yo a las damas las trato como damas, a las demás como se merecen”, le respondió enojado el actor, quien amenazó a Laura Bozzo con meterla a la cárcel o correrla del país.

Asimismo, Alfredo Adame comenzó a atacar a la peruana con comentarios sobre su aspecto físico: “A mí me das asco tú, porque tu imagen es en verdad asquerosa. A mí tú me das asco”.

Ante ello, Laura decidió correrlo de su programa si es que el daba asco y Adame accedió de inmediato diciendo: “me retiro de tu programa porque me da asco”.

Entonces se levantó y entre groserías salió del foro sin hacer caso a la productora Magda Rodríguez, quien le pedía hablar; ya no regreso a la grabación.

“No, no, no, que se vaya a la ching… vieja mugrosa, ve como me empieza a atacar”, dijo.

EN REDES SOCIALES

La polémica pelea divide a las redes sociales, la mayoría a favor de Laura Bozzo, pues señalaron que el actor no tenía educación ni respeto hacía las mujeres.

El mismo Alfredo Adame no fue ajeno a las opiniones en redes sociales, pues través de su cuenta de Instagram compartió una foto del programa Hoy y escribió: “Por algo me dicen el dios del rating”