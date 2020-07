Sin “El mundo oculto de Sabrina”: Netflix cancela la serie

En un inesperado giro de decisiones, el servicio de Streaming mundial Netflix, canceló una quinta temporada de “El mundo oculto de Sabrina”, dejándonos tan solo con la última cuarta temporada que se estrenará este año.

El anuncio viene de la cuenta oficial de la serie, protagonizada por Kiernan Shipka en Twitter el 8 de julio acompañado de nuevas imágenes de lo que está por venir.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. 🖤 pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020