Reconoce a migrantes

Antepuso entrevistarse con Trump, para hablar de temas económicos que ayudan a sus paisanos

Por: LIZBETH ÁLVAREZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Antes de partir de los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre las expresiones que hizo en el pasado su homólogo estadounidense, en contra de los migrantes mexicanos; ante ello, el mandatario dijo que Trump ya cambió su discurso.

“No hay nada fijo, siempre se evoluciona, la política tiene que ver con las circunstancias y la política también es tiempo. Política es tiempo. En un momento el presidente Trump tenía una visión sobre los paisanos mexicanos, yo en su tiempo también cuestioné ese pensamiento, esa forma de trato hacia nuestros compatriotas, pero ya es distinto, han pasado los años, hemos tenido un buen entendimiento, él ha cambiado completamente su discurso”, expresó el mandatario, un día después de la visita a la Casa Blanca.

Cuando era aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Trump dijo respecto a la migración que “cuando México envía a su gente, no envía a la mejor(…) mandan gente con muchos problemas, y ellos nos traen problemas a nosotros. Traen drogas, traen crimen, son violadores. Y algunos, asumo, son buenas personas”.

Donald Trump insistió con su política antiinmigrante; e incluso horas antes de la visita de López Obrador a Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter una imagen del muro fronterizo, el que en el pasado aseguró que pagaría México como represalia por no detener la migración indocumentada.

Sin embargo, el presidente López Obrador elogió a Trump insistiendo en que la reunión con él “nos ha dado trato de amigos, no de vecinos distantes”, e incluso dijo que el mandatario de EU, en una de sus intervenciones, reconoció lo que los mexicanos han aportado al desarrollo de Estados Unidos.

“En mi discurso un párrafo esencial fue el pedir que se continúe respetando la dignidad de nuestros paisanos, migrantes mexicanos”, mencionó Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre si invitó a Trump a México, López Obrador dijo que no, porque están muy cerca las elecciones en Estados Unidos y su gobierno no quiere entrometerse en ese proceso: “En eso no nos metemos, tienen que decidir los estadounidenses”, expresó antes de iniciar su vuelo hacia territorio mexicano.