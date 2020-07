Recolectores, víctimas del Covid-19

La alcaldesa. Patricia Aceves, los deja a su suerte, sin protocolos ni medidas para protegerse; decenas de contagiados y muertos

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Los recolectores de basura en la alcaldía de Tlalpan, han sido víctimas del olvido que por muchos años han vivido, ya que en esta pandemia de Coronavirus sin equipo de protección ni protocolos, decenas han sido contagiados y algunos han perdido la vida ante este letal virus.

Luego de que Ernesto García García, trabajador de un camión recolector de basura en Tlalpan perdiera la vida por Covid-19 y uno de sus compañeros se contagiara, familiares de empleados de este sector exigen a la alcaldesa, Patricia Aceves Pastrana, y a las autoridades correspondientes, mayor protección para los trabajadores.

En entrevista con la hija de un empleado contagiado, dijo que “sanitizar los camiones no es suficiente, se necesita equipo de trabajo, 7 cubrebocas a la semana de no tan buena calidad y un par de guantes al mes no son suficientes”.

“No necesitamos más muertes de compañeros para contar con protocolos que realmente protejan a quienes trabajan para la ciudadanía”, señaló.

El mal manejo de basura Covid, por parte de los enfermos, ha hecho que muchos recolectores se contagien o pierdan la vida. Héctor Castillo-Berthier, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advirtió que si se tira una gran cantidad de cubrebocas y a ello se suma la manera de recolectarlos, no hay un modo de salvaguardar la salud de quienes recolectan, pepenan y procesan estos desechos.