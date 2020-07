Pasó noches entre muertos por Covid, pero logró sobrevivir

“Junto a mi falleció una señora con los mismos síntomas; el terror de estar cerca de un muerto me impedía dormir”.

CDMX. Alejandra Castillo Medina contó a Grupo Cantón cómo venció a la Covid-19. Afirma que el 6 de junio empezó con dolores que jamás había sentido en todas las articulaciones; y en la medida en que pasaba el tiempo, comenzaba a tener problemas para respirar.

Ella vive con su esposo y una hija que los cuida en la colonia Moctezuma segunda sección, de la alcaldía capitalina de Venustiano Carranza.

Afirma que eso hace más complicada la convalecencia, porque su esposo casi al mismo tiempo también cayó en las garras del Covid-19, y por lo tanto, las condiciones sanitarias son más estrictas para no contagiar a los demás.

—¿Cómo empezó con los síntomas del Covid-19?

Todo empezó el 6 de junio. Desde mi trabajo empecé a sentir los síntomas: tos seca, diarrea, mucha diarrea, dolor de cabeza y al paso de los días me dolía todo el esqueleto. Fui al Seguro Social porque estoy afiliada por medio de mi esposo, pero ahí me dijeron que era sospechosa y que regresara una semana después. Me opuse y le contesté al doctor que con esos síntomas apenas me podía mover por lo que sería imposible hacerlo una semana más tarde, ya que lo más probable es que estaría más delicada de mi salud y así fue.

—¿Qué pasó después?

En la medida en que pasaban los días mi salud empeoraba, pues las medicinas que me recetaron (paracetamol) y otras, no me hacían efecto. Seguía con las dificultades para respirar y continuaba con la tos y diarrea, pero ahora con temperaturas por arriba de 38 grados, acompañadas por una gran sudoración.

—¿Todo el tiempo enfrentó al Covid-19 en su casa?

No, porque cuando la fiebre rebasó los 38 grados, mi esposo se preocupó mucho y fue cuando llamó una ambulancia para que me trasladaran al hospital del IMSS que me correspondía y que trata casos de Covid-19, únicamente.

—¿Ya en el hospital, mejoró tu condición?

Creo que empeoré, porque estar ahí es muy deprimente. Junto a mi llegó una señora con los mismos síntomas, pero lamentablemente murió, porque se negaba a ser intubada y mientras eso sucedía su salud fue empeorando y terminó perdiendo la batalla contra el Covid-19. Ella murió pasada la una de la madrugada, pero el personal subió con las bolsas negras para colocar su cadáver hasta después de las 7 de la mañana.

Tuve que estar junto a un cadáver; durante la noche la enfermera me decía que tratara de dormir, pero el terror de estar cerca de un muerto me lo impidió. Lo único que hice fue rezar toda la noche, para que tuviera eterno descanso la señora y que Dios me ayudara. Además me aterré, porque las labores de sanitización tardaron mucho, con el peligro de que doblemente obtuviera el virus y así más rápido me fuera al más allá. Para mi fue una experiencia muy triste, porque llega el momento que el personal médico llega a perder el sentido humano con los pacientes, olvidándose un poco de brindarles atención inmediata. Sin embargo, es entendible su proceder porque en cualquier momento ellos también se pueden contagiar. Imagínate, todos los días atienen a pacientes que los pueden contagiar; no tienen alternativa, son los primeros que se encuentran en la línea de batalla y saben que deben continuar, porque no tienen otra, y eso no lo reconocemos. Por eso no les decía nada, pero aprovechaba todo cuando los tenía cerca.

—¿Cómo ve que en plena pandemia muchos incrédulos organizan fiestas?

Que es una irresponsabilidad y falta de sensibilidad, pues si ellos no creen, no deben exponer a los demás. No saben ni a lo que se exponen. En las noticias he visto cómo muchas personas ni siquiera utilizan cubre bocas, andan como si nada. Eso aparte de que es muy peligroso, es una irresponsabilidad, porque el Covid-19 sí existe y prueba de ello es que están llenos los hospitales de pacientes con esa enfermedad.