¡Optimista!

A NACHO RIVERO LO IMPACTÓ EL ARRASTRE QUE TIENE CRUZ AZUL EN TODO EL PAÍS; AYER FUE PRESENTADO

Ciudad de México.- Su presentación en el campo vestido de celeste fue el miércoles, en CU ante el Toluca, pero la dirigencia dispuso que ayer lo hiciera hablando para la prensa, vía remota.

Cuando Cruz Azul anunció que Ignacio Rivero sería su refuerzo, ya entrenaba en La Noria, pero faltaba el formalismo de darle a la labia, sobre todo pensando en el compromiso que tiene al vestirse con una elástica tan arraigada.

Y fue precisamente ese arrastre del celeste, el que ponderó el nuevo volante de La Máquina para explicar su incorporación al equipo, casi a ojos cerrados.

“Se ve que están haciendo las cosas bien, lamentablemente el torneo pasado se canceló, pero hay que seguir por el buen camino. Me gustaría estar muchos años aquí, por lo poco que he conocido y a la gente que he visto. El objetivo está trazado, que es levantar el título, todos lo queremos y anhelamos”.

Cuestionado acerca del antecedente de varios jugadores que han desfilado sin pena ni gloria en la institución, y de otros tantos que tuvieron un paso fugaz, el uruguayo evitó referirse a aspectos negativos.

“Obviamente es algo que pasa, pero por mí cabeza no pasa, yo vengo con las ideas muy claras, quiero quedarme aquí mucho tiempo, en esto del futbol está claro que es un día a día, y si hacemos las cosas bien, tarde que temprano te llega tu recompensa.

“Si hacemos las cosas bien como grupo, en lo colectivo, a todos nos va a ir bien, y obviamente vamos a durar mucho tiempo aquí en el club, y vamos a dejarlo lo más alto posible”.