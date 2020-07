Naya Rivera, actriz de ‘Glee’, desapareció en un lago de los Ángeles

Ciudad de México.- “Mamá saltó al agua y no volvió a subir”, declaró Josey, de cuatro años, a las autoridades que investigan la desaparición de la actriz Naya Rivera, conocida por su personaje como Santana López en la serie ‘Glee‘.

De acuerdo con el sitio TMZ, el menor relató que salió a nadar con su madre, ambos se tiraron al agua, él volvió a subir al bote, pero ella no lo hizo.

La búsqueda comenzó desde la tarde de este miércoles cuando la actriz desapareció tras caer al al agua en el Lago Piru, cercano a Los Ángeles.

“La persona desaparecida en Lake P[i]ru ha sido identificada como Naya Rivera, 33, de Los Ángeles…”, tuiteó la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020