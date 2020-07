¡Lista negra del HRV!

LA PLATAFORMA

LINO ZENTELLA

@LaPlataformaML

EN EL OFICIO 239 QUE LE ENVÍA MARCOS HERRERÍAS DIRECTOR DE…

…Servicios Corporativos de Administración y Finanzas de @Pemex a MARÍA DEL C. LÓPEZ ÁVILA, enlace de Transparencia de la Subdirección de Servicios de Salud, a cargo del inepto y rebasado RODOLFO LEHMANN MENDOZA, y que elaboró HILARIO A. MARTÍNEZ ARRENDONDO, gerente de Prevención Médica, se da cuenta del número de muertos en el Hospital Regional de Villahermosa, bautizado como “El Hospital de la Muerte”, del 2013 al 2020 por diversos padecimientos, que ayer y hoy fue blanco de una nueva serie de críticas por la dilación y finalmente NO ATENCIÓN de un derechohabiente jubilado de nombre JOSÉ “N” con claro padecimiento respiratorio, que fue exhibido mediante un video en medios nacionales (que se anexa) y cuya familia decidió mejor trasladar en auto particular al hospital Juan Graham Casasús debido a la urgencia y lugar en donde finalmente falleció…

De lo ahí denunciado, ya con mucha antelación y durante años había sido exhibido en este espacio, así como las diversas anomalías médicas y administrativas durante la pandemia de Covid-19…

NO queda claro en esta lista cómo fue que “sumaron” y si es que lo hicieron, las muertes en la lista 2019 que provocaron la negligencia criminal de suministrar heparina sódica contaminada a pacientes en el HRV que le costó el puesto al ex director JOSÉ LUIS ORAMAS VARGAS en mayo, rebajado a jefe de Medicina Interna del mismo nosocomio (https://linozentella.com. mx/negligencia-criminal-2/)…

Caso que tuvo vinculación administrativa por la corrupción en la compra del medicamento a cargo de NORMA ARGAIZ ZURITA y del suministro indebido a cargo de la jefa de enfermeras YOLANDA HERNÁNDEZ, que costó la vida a 12 pacientes de 67 intoxicados inicialmente (https://linozentella. com.mx/engrudo/)