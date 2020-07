Katy Perry presenta ‘Smile’, su quinto álbum de estudio

Ciudad de México.- Katy Perry reveló la portada de su nuevo disco ‘Smile’ a través de un juego en internet que consiste en tuitear y patear globos, la cual confirmó esta mañana la propia cantante.

Step right up! Step right up! 🎪 KP5 is called 🙂 #SMILE 🙂

Listen to the song at midnight local time Friday, July 10 and pre-order the album at https://t.co/BImXF3kEcw ♥️ pic.twitter.com/ElGqae3zVI

— KATY PERRY (@katyperry) July 9, 2020