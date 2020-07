Intimidado por su hermana

EL BOLERISTA, QUIEN DARÁ EL SHOW UN APAPACHO AL CORAZÓN, NO DA CRÉDITO A LAS AMENAZAS DE AIDA CUEVAS

Por: MARCO CONTRERAS

Carlos Cuevas, quien este 31 de julio dará un concierto virtual llamado Un apacho al corazón, con su compadre Coque Muñiz, compartió en exclusiva para Grupo Cantón las razones por las cuales su hermana Aida lo amedrentó.

“Lo correcto es que me hubiera hablado de frente, no mandarme abogados, se me hace la forma más corriente y vil de poderle hacer algo a tu hermano. A través de Guillermo Pous, mi hermana Aida mandó una carta intimidatoria… Por donde le veas, es una amenaza, me quiere cuartar mi expresión, y yo digo lo que le contesté la otra ves, que ya sanara su corazón porque está lleno de rencores, que Dios le de la paz que necesita”.

Continuó. “Vamos como cinco años de que estamos distanciados, todo empezó por Juan Gabriel que porque yo dije que no me constaba que Juan le había pedido la mano a mi hermana, Aida se enojó que porque yo la había desmentido… Mi relación con ella no es sana”.