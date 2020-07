En parques no usan cubrebocas

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

GRUPO CANTÓN CIUDAD DE MÉXICO.– La señora Norma Villanueva sale a pasear a sus cuatro perritos al parque del Divisadero, que se encuentra en la alcaldía de Tlalpan; asegura que toma todas las previsiones que han recomendado las autoridades de salud para evitar más contagios por Covid-19.

“Salgo con cubrebocas, careta, cargo gel desinfectante, así como una toalla para limpiar a mis mascotas, pero las personas que se encuentran en la calle, en específico en los parques, salen sin la menor herramienta de protección.

La epidemia del coronavirus no se va acabar si las personas siguen sin respetar las mínimas medidas de cuidados, no las tienen con sus hijos, menos con sus mascotas. Me da temor de contagiarme y de salir a la calle”, asegura Norma.

Después de tres meses de estar ante la presencia y expansión de Covid-19, muchas ciudades del país empiezan a buscar los mejores procedimientos para generar acciones y prácticas apropiadas para abrir nuevamente sus puertas.