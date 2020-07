EL 11 DE JULIO DARÁ UNA INTERESANTE CONFERENCIA VIRTUAL JUNTO A SUS HIJOS, DORE Y PEDRO FERRIZ

Por: ARMANDO GALLEGOS

Con el propósito de abrir una nueva era en materia de conferencias digitales, a causa de la pandemia del Covid-19, Dore Ferriz planeó un paquete en el que participarán ella, su hermano y su padre, Pedro Ferriz de Con. “Escuché a mi hija, que me propuso exponer a través de esa plataforma mi ángulo sobre la época que estamos viviendo. Con mi edad, experiencia y bagaje personal, tengo mucho qué decir. Mi hija nos metió en su paquete, estará también mi hijo Pedro Ferriz Hijar, de quien adoro su juventud y su pensamiento fresco”.

La iniciativa de Dore Ferriz empieza el sábado 11 de julio en Convención Central, través de www.liveventes.mx, con Pedro Ferriz Hijar, a las 11 am, con el tema La Nueva Humanidad. A las 13 horas, Dore Ferriz, experta en nutrición, llevará de la mano al público a una vida sana; a las 16 horas, Ferriz de Con platicará y disertará hacia dónde va el hombre actual con la ponencia El Fin de la Era Contemporánea. El costo de recuperación será de mil pesos. “Analizaremos desde la era del fin de las monarquías absolutas hasta la era en la que se va a acabar el uso del petróleo. Esta época en la que la comunicación es a través de robots, la comunicación es dinámica. Llegará el final de la pobreza, es momento en el que todos coman, todos tendrán salud, vivienda y se acabará la hambruna. Tenemos que pensar diferente y mejor”, dice Pedro.

Ahora que las audiencias no pueden congregarse en sitios cerrados, se busca información de calidad. “Soy el primero en mi tipo en dar este tipo de conferencias por esta vía, la digital. Las conferencias presenciales me gustan mucho, por el contacto con la gente, pero las digitales abaten costos. No soy mercantilista, pero vivo de mi trabajo, de conferencias y de comerciales, no del gobierno. Nuestro proyecto Central Equilibrio tiene alcance a 105 ciudades en México y 35 en Estados Unidos”, precisó el periodista.

Cuestionado acerca de las críticas que se le hacen como vocero de intereses económicos y políticos de derecha, Pedro Ferriz responde: “Claro que me han ofrecido dinero por informar, llegaban funcionarios con maletas llenas de dinero, pero nunca acepté. Te conviertes en esclavo, compran tu pensamiento, es una venta y eso es inaceptable; nosotros tenemos que transitar por la selección popular, la gente te sintoniza o no, te ve o no, te escucha o no, trabajamos para la gente”.

De Con asegura que ha puesto en práctica las enseñanzas de su padre: “Él me enseñó a estudiar, a ser libre de pensamiento, ser rebelde para mejorar, y así duermo tranquilo. Soy el Uber de la radio: ellos dan servicio de taxi sin ser dueños de un solo vehículo; yo comunico y tengo una cadena de radio sin ser dueño de una sola estación…”.