¿Cómo regresar a la nueva normalidad cuando se tiene hijos pequeños?

Juan R. Hernández

Aunque muchos niños expresan que “están frustrados de estar encerrados” y que anhelan volver a ver sus amigos, no son pocos los que preferirían seguir en casa, principalmente por no querer separarse de sus papás, sostuvo la Funcionaria Claudia Sotelo Arias, directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia (CEEPI).

“Poco a poco estamos volviendo a la nueva normalidad, y esto va a requerir un nuevo proceso de adaptación en especial para los niños en edad preescolar y primaria. Han sido muchos meses que han estado en total apego con su familia y necesitan un tiempo para acostumbrarse y hacerse a la idea de la separación”, explicó.

Aunque todavía no se tiene claro cuándo regresarán los niños a sus actividades escolares, sus padres, en muchos casos, están por iniciar labores, lo cual les genera ansiedad, tristeza o depresión, expuso la psiquiatra.

A lo anterior se asuma que las guarderías en el país han comenzado a trabajar: “Ellos están asustados. Piensan que sus papás podrían enfermarse de coronavirus (o ellos mismos) por ello es indispensable brindarles una explicación sobre los beneficios del regreso”, dijo.

En ese sentido, la psicóloga dio a conocer algunas razones por las cuales los niños pueden tener miedo a separarse de sus padres.

1) Los menores tuvieron una experiencia positiva con sus papás y no quieren que termine. Estas familias aprovecharon el confinamiento para enriquecerse afectivamente, por lo que la necesidad de apego es muy fuerte.

“Lo ideal es preparar a los niños desde días antes sobre el regreso de sus padres a sus actividades cotidianas, y recalcar que antes de la epidemia, también pasaban momentos felices; aquí hay que recordarles todo lo bueno que vivieron antes de la pandemia”, dijo.

2) Tienen temor porque les asusta que ellos o sus padres puedan contagiarse del COVID19. Hay que reforzar la idea de que la mayoría de las personas son asintomáticas y que las autoridades están trabajando para brindar seguridad a todas las personas.

“Lo importante es brindarles certeza y reafirmar que mamá o papá regresarán sanos a casa como antes y que como han aprendido estos meses, tomarán todas las medidas de precaución para reducir las posibilidades del contagio”, explicó Sotelo Arias.

3) Demasiado miedo y no se tranquilizan. Simple y sencillamente no quieren que sus padres regresen a la nueva normalidad.

“Aquí lo más probable es que los propios padres tengan mucho miedo de salir de su casa. A lo mejor los niños también estuvieron expuestos a constantes mensajes de los medios de comunicación, y que por su edad, no pudieron procesar. En este sentido, es indispensable que los adultos tomen conciencia de la situación para poder contenerse emocionalmente, y por ende, brindarles seguridad emocional a sus hijos”, concluyó la especialista.