‘Sientes que se te desprende el alma del cuerpo’

“Hoy pienso que fue una pesadilla que viví en carne propia, la cual no se la deseo a nadie”.

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CDMX. Lilia Pérez tiene 53 años, es madre de dos hijas, y trabaja en el área de mantenimiento en el Colegio de Bachilleres número cuatro ubicado en Culhuacán, alcaldía de Coyoacán.

Con ojos llorosos y sus manos extendidas hacia el cielo, recuerda que el 25 de junio pasado tocó la campana de la vida, la que está colocada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), lo cual es ya una tradición para aquellos pacientes que vencen al Covid-19.

Durante la entrevista con Grupo Cantón, Lilia comenta que nunca supo dónde se contagió, siempre hizo caso a las recomendaciones sanitarias, tanto en su casa como en la calle y trabajo. El 16 de junio sus hijas la llevaron de urgencia al hospital porque le faltaba la respiración, además de tener un dolor intenso en uno de sus pulmones.

“Llevaba días con el dolor en un pulmón, a ratos me daba tos seca, perdía la respiración constantemente, me fatigaba al caminar por largos tramos, inclusive me movía agachada por el dolor”, expresa.

Recuerda con nostalgia, con llanto, la etapa que vivió, pero afirma que hoy se encuentra con otra oportunidad de vivir.

Afirma que aunque ya está recuperada tienen mucho miedo de salir a la calle y volverse a contagiar, pues lamentó que las personas no sean consientes, pues no se cuidan.

—¿Qué pasaba por tu mente a la hora de estar en el INER?

Tenía miedo de no regresar a mi casa, de no volver a ver a mi familia, me dolía no haberme despedido de ellos; era un dolor profundo, y eso me angustiaba más. Pero gracias a la pronta intervención de los médicos y enfermeras y del resto del personal de salud del Instituto estoy saliendo de esta terrible enfermedad, que casi me lleva a la muerte en escasos días. Hoy pienso que fue una pesadilla que viví en carne propia, la cual no se la deseo a nadie. Es terrible porque sientes cómo el alma se desprende de tu cuerpo, y cómo éste se resiste a dejarte. Además tu mente también juega, pues tienes pasajes importantes de tu vida.

—¿Cómo calificas la atención que recibiste por parte del personal médico?

El personal médico es muy humano. Cuando llegué al INER me recibieron pronto y de inmediato me hicieron la prueba del coronavirus. A la hora de internarme hubo una cama disponible para mí. Además los medicamentos siempre estuvieron a tiempo, no escatimaron en aportar todas las herramientas necesarias para mi atención.

No puedo quejarme, fue una gran atención para que me recuperara.

Inclusive, las enfermeras me alentaban leyéndome cartas que mis hijas mandaban a través de un correo electrónico; se dan el tiempo para darte este tipo de detalles que cuando estás moribunda son valiosos.

Ellos se dan el tiempo pese a toda la carga de trabajo que tienen, pues son muchas personas las que llegan enfermas.

Recuerdo que un médico autorizó dos video llamadas con mis seres queridos, eso mejoraba mi estado de ánimo, el saber que mi familia estaba bien, que me esperaban en casa.

—¿Cómo es tu vida en la actualidad?

Estuve internada del 16 al 25 de junio, más de 9 días, y cuando salí del hospital las indicaciones de los médicos es que permaneciera aislada en mi casa por 15 días más y con tanque de oxígeno, ya sin ningún riesgo. Ahora que estoy en mi hogar, mis hijas me ayudan en las compras, en mis necesidades. Confieso que tengo mucho miedo de salir a la calle, que me vuelva a contagiar. Las personas no son consientes, no se cuidan al salir a la calle.

—¿Qué consejo le puedes dar a las personas tras sobrevivir al Covid-19?

Que crean que esta enfermedad existe, no es mentira, es real. No le deseo a nadie que pase por lo que yo viví, es algo horrible. Pido a las personas se cubran a la hora de salir a la calle, que usen todas las medidas de protección que indican las autoridades de salud, tanto en la calle como en sus casas y áreas de trabajo.