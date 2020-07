Largas filas para entrar a las plazas

Por: LIZBETH ÁLVAREZ M.

CIUDAD DE MÉXICO.– Cientos de capitalinos se formaron en largas filas para poder ingresar a sus tiendas y centros comerciales favoritos en el primer día de reapertura de estos negocios, luego del cierre por la pandemia de coronavirus.

Este miércoles, varios negocios abrieron sus puertas como parte de las actividades económicas que se reincorporan por Semáforo Naranja en Ciudad de México.

En las plazas, las personas esperaron, pues cada uno de los clientes debió pasar por el tapete sanitizante y recibir gel antibacterial, entre otros protocolos antes de ingresar a los locales comerciales.

De acuerdo con el GCDMX, las medidas generales para ingreso a los Centros Comerciales, son:

Solo podrá ingresar una persona a la tienda, a excepción de aquellas que vayan acompañadas de un adulto mayor o de un menor. Sólo habrá un acceso y una salida. No se permite la entrada a quienes no porten cubrebocas. Sólo se podrá permanecer en las tiendas por 40 minutos y en centros comerciales una hora. No habrá a disposición del cliente productos de prueba.