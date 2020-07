En batalla legal contra Gobierno

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

En su conferencia Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recomendó a los empresarios de energías renovables quedarse callados y actuar con prudencia porque sus negocios se dieron al amparo del poder y a costa de un saqueo al erari.

Afirmó que su gobierno continúa con la promoción de energías renovables y limpias, esto, ante cuestionamientos sobre que el acuerdo de cooperación ambiental que se aprobó en el Senado con motivo del T-MEC es contrario a las políticas que implementa.

En una crítica a los representantes de la iniciativa privada comentó: me da hasta pena y ojalá y entendieran que ya es tiempo de un cambio y que no estén defendiendo lo indefendible, porque además puede ser que engañen a algunos, pero no van a engañar a todo el pueblo. El Presidente llamó la atención de que no había empresas especializadas en petróleo y energía y de repente los que se dedicaban a la producción de pan, de leche se volvieron petroleros y los dueños de empresas refresqueras, de esas refresqueras muy famosas también eran propietarios de firmas de generación de energía eléctrica.

AMLO aseguró que no permitirá que continúe el saqueo a las arcas del país y criticó que al hacer a un lado a las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dar prioridad a empresas privadas se obtuvieron ganancias excesivas.

BATALLA LEGAL

El sector de las renovables de México ha dado un puñetazo sobre la mesa al lanzarse en una batalla legal contra el Gobierno. Seis empresas, entre ellas gigantes como la italiana Enel, presentaron amparos frente a un cambio en el mercado energético que consideran ilegal y perjudicial para sus operaciones. Es el primer gran acto de rebeldía de un sector cuyos cimientos ha trastocado la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión llegó cuando el Ejecutivo cambiara las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CELs), un instrumento concebido para potenciar la inversión privada en el sector. La modificación permite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica pública, emitir certificados con plantas antiguas. Antes, solo podían hacerlo centrales con inversión posterior al 2014, lo que excluía la mayoría de plantas de la CFE y beneficiaba a los generadores privados. El cambio tiene el potencial de añadir una gran cantidad de CELs al mercado y de reducir su precio y, en consecuencia, las ganancias con que contaban las empresas al decidir invertir en el país. Tras el anuncio a finales de octubre del año 2019, la principal asociación patronal, el Consejo Coordinador Empresarial, emitió un duro comunicado en el que avisaba de que el cambio vulneraba las inversiones y ponía en peligro más de 9.000 millones de dólares en contratos.

Los amparos están ligados a 14 proyectos eólicos y fotovoltaicos generadores de CELs, en operación o a punto de entrar en funcionamiento.