EL HIJO DE LA ESTRELLA DE LAS TELENOVELAS, PEDRO ANTONIO, ANUNCIÓ QUE PRONTO SERÁ PAPÁ

Lucía Méndez recibió la noticia más feliz de su vida, y es que será una abuela próximamente, pues su hijo, Pedro Antonio y su esposa María José, están esperando un bebé.

“Quiero decirles que hace mucho tiempo no me sentía tan feliz, tan contenta, tan ilusionada por saber que mi hijo Pedro Antonio y Mary van a ser papás y yo abuela. Estoy muy contenta por esta noticia y quiero comentar lo que siento, mi emoción tan grande y bueno; hasta se me hace un nudo en la garganta, porque esto lo esperaba desde hace mucho tiempo”.

La Méndez, quien está de estreno con “Un alma en pena”, agregó. “Que Dios me los bendiga a los dos y mi nieto o mi nieta va a recibir mucho amor”.