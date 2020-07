Que congreso regule salarios a alcaldes

Héctor García

Internautas solicitaron a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores haga público el salario que percibe mensualmente para ir en sintonía con la 4-T, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo que la llevó al cargo.

De acuerdo con la Contraloría General, Layda Sansores, es la única alcaldesa de los 16 que no aparece en la lista del salario mensual que percibe, por lo que la conminan transparentar su salario para bienestar de los habitantes de Álvaro Obregón.

En la lista exhibida por redes sociales, con información de la Contraloría General, el salario mensual y anual acumulado de la campechana que gobierno la alcaldía de Álvaro Obregón, no aparece.

También por redes sociales, los capitalinos que balconearon a los cinco alcaldes que ganan más que la jefa de gobierno y el presidente de la república; Tláhuac, Venustiano Carranza, Coyoacán, Tlalpan y Magdalena Contreras, anunciaron que acudieran al Congreso local para que tome cartas en el asunto, es decir que regule los montos para que servidores públicos de menor rango jamás ganen más que los de mayor rango.