“El sazón”del chef a domicilio

EL ACTOR CONDUCE ESTE NUEVO REALITY DE PLATILLOS, QUE SALDRÁ POR CANAL HOGAR DE HGTV

El puertorriqueño Julián Gil se une al canal Hogar de HGTV como presentador de Chef a Domicilio. Se trata de una competencia virtual en la que reconocidos chefs de Estados Unidos, México y Latinoamérica se enfrentan para cocinar los mejores platillos desde sus casas, en plena pandemia.

El programa se puede ver todos los miércoles a las 9 E/P por canal Hogar de HGTV, está protagonizado por Gil y producido enteramente durante la pandemia de Covid-19. El show presenta 12 episodios en los que dos chefs recibirán una canasta con los mismos ingredientes y tendrán como objetivo presentar el plato más original, y visualmente impactante en un tiempo limitado, mientras resuelven divertidas trivias y se enfrentan a algunas sorpresas que retarán su desempeño.

Dado que no se pueden probar los platos finales, Julián, junto a los reconocidos jueces, la chef Grace Ramírez y el bloguero de comida Gastronauta, elegirán al ganador tomando en cuenta el uso de ingredientes, la creatividad y el talento a la hora de presentar. El chef ganador recibirá $1,000 destinados a las fundaciones Turn Up! Fight Hunger y No Kid Hungry, contribuyendo así con 10,000 comidas para familias en situación de vulnerabilidad.