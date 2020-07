El bueno del cuento

SU PECULIAR PERSONAJE HA CONQUISTADO A CHICOS Y GRANDES; ES LA APUESTA DE AAA WORLDWIDE PARA EL FUTURO

Ciudad de México.- Normalmente cuando hablamos de Culiacán, todo mundo se remonta a la música de banda o al beisbol; sin embargo, Mr. Iguana rompió con esa regla y se convirtió en el primer luchador sinaloense en firmar con la AAA Worldwide.

Y vaya manera de hacerlo, pues el joven con su singular personaje se colocó de golpe y porrazo en el gusto del respetable, y va que vuela para convertirse en poco tiempo en un ídolo de los niños que se han familiarizado con su peculiar caracterización de una iguana.

Y el mismo gladiador cuenta la forma en que se le ocurrió darle vida a un personaje de esta naturaleza. “En Culiacán, de donde yo soy originario, hay muchas iguanas y desde siempre me revoloteó la idea de dar a conocer ese reptil tan característico de mi tierra a todo México. De ahí me nació la idea de caracterizarme como una iguana y llevarlo a la lucha libre”, señala. Agrega que su caracterización llamó la atención de los directivos de la Tres Veces Estelar y lo llamaron para formar parte de la empresa más importante de México y el mundo. “Me siento muy feliz, porque es como un sueño de cualquier luchador llegar a trabajar a una empresa tan grande como AAA, pues me está dando mucha proyección en México y a nivel internacional; apenas firmé contrato con ellos el 17 de enero, pero ya me siento como en casa, porque tanto el público como mis compañeros han adoptado mi personaje”, explica.

LO DISCRIMINARON

Mr. Iguana recuerda que antes de llegar a una empresa grande como AAA, sufrió para que el público, los promotores y sus propios compañeros lo aceptaran.

“Fueron 10 años de una lucha constante contra todo y contra todos en el terreno independiente. Sufrí mucha discriminación por mi personaje, por mi físico, los promotores no me tenían fe y no me querían programar o me querían pagar muy poquito, por eso decidí salir de Culiacán y dar a conocer mi nombre a costa de lo que fuera; me costó sangre, sudor y lágrimas ganarme el respeto del público, los promotores y los compañeros de profesión”, menciona.

El gladiador técnico asegura que disfruta arrastrarse en el ring como auténtica iguana y sacarle la lengua a los adversarios como lo hacen estos animalitos de manera natural. “Ellas (las iguanas) atrapan mosquitos y otros insectos con su lengua, y a mí me sirve para distraer y burlar a mis adversarios. Estudié muy bien todos los movimientos de las iguanas y eso me permitió ser un luchador diferente; inclusive hasta cómico, pero también sé luchar y volar”, enfatiza.

MUCHAS METAS

Además de convertirse en un referente de su ciudad, Iguana quiere consolidarse como una estrella del pancracio nacional e internacional durante estos tres años que tiene de contrato con la empresa colorida. Y también cuenta con emoción la experiencia que completó en marzo, cuando se presentó en el Vive Latino con todo el elenco estelar de AAA.

“Fue una experiencia emocionante convivir con las estrellas y el público del festival iberoamericano más importante”, externa. Finalmente, lanza que está dispuesto a retomar la canción infantil Soy una Serpiente, para hacer su presentación y entrar al ring, pues ésta se hizo viral en internet cuando la ejecutó hace un año en el terreno independiente, pero para lograrlo necesita la colaboración de sus actuales compañeros y buscará convencerlos para que lo hagan.