De estreno con “sueña”

Like

LOS ORIGINARIOS DE SINALOA ESTÁN FESTEJANDO LA SALIDA DE ESTE TEMA

La banda mazatleca está de manteles largos con su nueva producción “Sueña”, la cual se deprende de su disco número diez. En exclusiva para Grupo Cantón, los nuevos integrantes de la banda, Rubén y Miguel compartieron los detalles de su nuevo sencillo “Sueña” y de cómo llevaron a cabo la filmación del video en un hermoso pueblito de Jalisco.

“La canción ‘Sueña’ es composición de nuestro amigo de Aguascalientes, Ramón Carmona. El compa Daniel se sacó un diez con este tema romántico que a la gente le ha gustado mucho. Últimamente hemos sacado temas que tienen un mensaje lindo, romántico, y la gente nos ha respondido muy bien. Queremos que nuestros temas les llegue a las entrañas.” explicó Rubén.

Viajaron a Guafdalajara para filmar el clip. “El video de ‘Sueña’ se grabó en un poblado muy bonito de Jalisco, en San Sebastián del Oeste, estuvimos todo el día haciendo el video, acabamos muy de noche. Tratamos de que los fans se transporten con las escenas que viene muy acorde a la canción, además buscamos que la gente se identificara con la letra de la canción”, dijo el músico Miguel.

Desde sus inicios, no han parado de probar el éxito con sus canciones. “La banda mazatleca se formó en el 2001, y acompañaba a varios artistas, sin embargo fue en el 2008 cuando se consolidó como La Banda Carnaval solita, así como la conocemos ahora, tenemos 12 años. Es bien bonito que no hemos parado de trabajar y la gente no ha dejado de responder, a las personas les gusta nuestra música y eso nos llena de orgullo”, finalizó Rubén.