Anonymous asegura que “TikTok” es una plataforma espia

Anonymous volvió después de años de inactividad, y lamentablemente solo para informarnos lo mal protegidas que están nuestros datos en la web.

La organización asegurar que Tik Tok, la red más famosa entre los millennials, es operada por el gobierno chino para realizar espionaje masivo.

Los activistas compartieron la información de un usuario de Reddit que asegura que descubrió que la app recopila una gran variedad de datos, desde información sobre el teléfono hasta información relacionada con la red, y uso de la memoria.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020