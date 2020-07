AMLO: Voy alineado a EU… Jajaja

Un año antes de ganar elecciones, prometió a paisanos defenderlos ante los ataques racistas que vivían con Trump

Por: FERMÍN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunirá hoy con Donald Trump en los Estados Unidos para conmemorar el acuerdo comercial T-MEC, así como para agradecer el apoyo durante la pandemia de Covid- 19, ante esto el mandatario, informó que se realizó la prueba del Covid-19, a la cual dijo, dio negativo y de forma sarcástica, señaló que ahora si está alineado.

“También ya aprovecho para comentarles que me hice la prueba del Covid, para que el Reforma pueda decir que ahora sí ya estoy alineado completamente, no me la he hecho pero como tengo que ir eso dice Reforma y Proceso que ya me alineé jajaja, entonces sí, no tenía yo ningún síntoma, pero hago caso a doctores, siempre han dicho que si no hay calentura, tos seca, si no hay malestar de cuerpo más allá del normal, si no hay dificultades al respirar no hay síntomas, que no se necesita la prueba”, indicó.

RESPETUOSO PERO NO ALINEADO

Donald Trump es muy poco querido por el pueblo mexicano, desde que enfureció a muchos paisanos, cuando como candidato en 2016, dijo que los mexicanos que cruzaban la frontera llevaron drogas, delincuencia y “tremendas enfermedades infecciosas” a los Estados Unidos.

AMLO ha dicho que respeta aunque no comparte la visión del presidente Trump en varios temas, pero que no quiere confrontarse con el gobierno de Estados Unidos, esta línea ha hecho que ambos tengan buena relación.

La experta en la relación bilateral en la Universidad del Sur de California, Pamela Starr, señaló que “el aprecio de Trump por López Obrador parece surgir de su sensación de que es como él: no un político de la vieja escuela, sino un nuevo líder populista, respaldado por gente a la que los políticos habían ignorado”.

A pesar de este aprecio de Trump a AMLO, podría decirse que no es recíproco pero si hay respeto del lado del mandatario mexicano y es que cabe recordar, que en el 2017, un año antes de ser presidente, Andrés Manuel, publicó un libro llamado Oye, Trump, en ese libro se recogen los discursos que pronunció en distintas ciudades de Estados Unidos, con comunidades mexicanas a las que prometió defenderlos de ataques racistas que vivían con Trump y que fueron disminuyendo cuando fue mandatario de México.

Michael Shifter, el presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, describe como “acomodaticia” la postura de AMLO: “Su regla cardinal a la hora de lidiar con Trump es evitar cualquier conflicto, mantenerle contento y mantener a raya a EU”.

A Obrador le han llovido las críticas de expertos y políticos por su estilo apaciguador, el mexicano parece compartir la conclusión pragmática -y polémica- a la que han llegado otros líderes árabes y europeos en los últimos tres años: darle por su lado parece ser la herramienta más eficaz para lidiar con Trump.

En Estados Unidos se comparó la relación entre Donald Trump y López Obrador con la de dos presidentes referentes históricos de la Unión Americana y México, Abraham Lincoln y Benito Juárez.