El tono retador que utilizó el shaka de la tira de la capirucha, Omar García Harfuch, al salir del hospital, hace pensar que seguirá en el puesto y que los rumores de que supliría a Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia, no se harán realidad, por el momento.

El hijo de María Sorté echó las campanas al vuelo. al decir que volverá para continuar con la construcción de “la mejor policía de México”, promesa que a un titipuchal nos gustaría que cumpliera y que no sea un simple sueño guajiro, porque es cierto que ha dado buenos cates a la delincuencia, pero éstos no han sido suficientes para acabar con ejecuciones, asesinatos, robos, extorsiones, narcomenudeo y ostros delitos de alto impacto que nos traen jodidos a los chilangos. Dice el dicho que “prometer no empobrece” y se me hace muy temerario de su parte intentar hacer “la mejor” policía de México, cuando no ha logrado poner orden al interior de la SSC, donde sigue habiendo vicios y malos cuicos.

Para poner en jaque a los malandros, primero debe limpiar el chante, ya de ahí tocho lo que venga será ganancia. También deberá de blindarse con compas que le jalen con él machín para andar sobres y ¡zas!, porque a partir de ahora los cocolazos estarán de a varo.