Rediseñamos al sector salud

En exclusiva, dijo que el Covid-19, nos enseñó a trabajar solidariamente entre naciones

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ/ LIZBETH ÁLVAREZ

PRIMERA PARTE

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.– Apenas llegó la Cuarta Transformación a la administración federal y entre lo primero que se observó, fue que había un rezago de 30 años en el Sector Salud. Estaba en el olvido la infraestructura, no había medicamentos, el personal clínico con capacitación mínima… recuerda en entrevista con Grupo Cantón, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Añade que el actual secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, fue el encomendado de rediseñar el sistema de salud nacional.

“Lo primero que hicimos fue evaluar infraestructura, equipo y personal que conforman el sector salud. Posteriormente hacer un estudio para erradicar el rezago. Apenas arrancábamos cuando llegó la pandemia, por lo que tuvimos que rediseñar el esquema en plena epidemia”, afirma.

“El Covid-19 ha cambiado el mapa político de los gobiernos nacionales y tendencias ideológicas como la xenofobia, el racismo y el proteccionismo; en el lado político, afloran las rivalidades que han atentado contra el nuevo paradigma de salud pública global, que se representa claramente en el reglamento internacional sanitario 2005, a diferencia de sus cuatro versiones previas.

Se dio un giro de 180 grados para señalar la importancia de la solidaridad entre países, poner atención en los puntos de origen, en las fronteras y en la preparación técnica de las respuestas ante la emergencia”, reflexiona.

DE ASESOR A VOCERO

El doctor López-Gatell recuerda cómo fue su llegada a lo que hoy es uno de los informes diarios más vistos: el de Covid-19, donde millones de mexicanos se enteran de los avances del Gobierno Federal en cuanto a la pandemia. Tras señalar que el actual Gobierno Federal encontró al sistema de salud en el abandono y con un enorme déficit de médicos y especialistas, el funcionario recordó que fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien lo invitó, primero, como asesor en Salud Pública para diseñar el modelo del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI, que sustituiría al Seguro Popular) y en temas delicados como la compra de medicamentos, y luego, como especialista en epidemiología.

–La vida le ha dado la revancha contra otro enemigo de la salud; primero la influenza, ahora SARS-CoV-2, ¿Cómo lo ha enfrentado el doctor López-Gatell?

Los años posteriores a la influenza 2009-2010 los orienté al aprendizaje; me he dedicado de manera completa al tema de la epidemiología y al estudio de las enfermedades infecciosas. También me enfoqué a estudiar cómo funcionaba el gobierno, la Dirección General de Epidemiología, que estaba a mi cargo, y laboré en conjunto con otros colegas, como Celia Alpuche, quién era directora del InDRE; posteriormente, con esos mismos colegas, con psicólogos y especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública, generamos conocimientos, desde la perspectiva académica, en la formulación de recomendaciones y modelos de salud pública, en temas de vigilancia y control de enfermedades infecciosas. Esa experiencia me ha sido muy útil en este reto, y me da la oportunidad de echar mano de ese conocimiento y sensibilidad respecto a la importancia de cuidar la fase técnica y los vaivenes políticos.

–¿México está preparado para un segundo confinamiento?

En cierta manera sí; pero eso implica también grandes retos. La experiencia vivida, donde 70 por ciento de la población mexicana, de manera solidaria, guardo el confinamiento durante casi cuatro meses, sin coerción, sin presión y sin ejercicio de la fuerza pública, es muestra de la capacidad del pueblo mexicano ante este tipo de retos. Si hubiera un rebrote, como posiblemente suceda en octubre, tendríamos que considerar distintas modalidades para no tener un confinamiento tan generalizado.

¿López Gatell está preparado para dar el paso a otro sector?

Me lo han mencionado, pero no tengo madera política. Mi experiencia más bien ha sido social. En mi etapa estudiantil fui activista en el Consejo Estudiantil Universitario para defender la educación pública y gratuita en la UNAM, y sigo convencido que debe ser así, al igual que la salud. Esa es mi línea de pensamiento, y no ha cambiado. Nunca he militado en ningún partido político, considero que la acción política se debe demostrar actuando. López-Gatell reiteró la responsabilidad de estar al frente de esta tarea de salud púbica.