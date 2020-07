El Covid-19 le gano la batalla a Nick Cordero

Like

Conocido por sus papeles en Rock of Ages, Waitress, Bullets Over Broadway y A Bronx Tale: The Musical, el actor canadiense, Nick Cordero murió este domingo después de luchar contra las complicaciones de la Covid-19 durante varios meses. Tenía 41 años. Su esposa, Amanda Kloots, hizo el triste anuncio en su cuenta oficial de Instagram.

Cordero estaba internado desde el 31 de marzo en el Centro Cedars-Sinai de Los Ángeles. Pasó varios meses en coma, y los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha. En las últimas horas, su salud se había deteriorado y estaba a la espera de un trasplante doble de pulmón para sanar las secuelas críticas que le estaba dejando la enfermedad.