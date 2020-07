Antepone a la familia

EL DELANTERO MEXICANO NO JUGARÁ CON LOS ANGELES FC EL TORNEO MLS IS BACK, PUES PREFIERE CUIDAR A SU ESPOSA EMBARAZADA

Los Angeles, California.- En plena madurez familiar, Carlos Vela, quien en los últimos tiempos ha compartido su felicidad por el aspecto familiar que ahora vive, apegado al momento, decidió no tomar parte en el torneo MLS is Back que se disputará en Disney Orlando.

La decisión del Bombardero es precisamente porque prefirió ponderar el aspecto personal, ahora que el planeta fue azotado por la pandemia del Coronavirus.

Y fue su propio club, Los Angeles FC, el encargado de dar a conocer que Vela no estará en el certamen especial, pues optó por cuidar de su esposa, quien se encuentra en pleno embarazo, el cual fue diagnosticado como de alto riesgo.

Y es que, para mala fortuna del país vecino del norte, antes de haber logrado de alguna manera controlar el Covid-19, éste ha tenido un repunte considerable, de ahí que el riesgo de contagios aumentó su rigor.

“Nada me gustaría más que estar con mis compañeros en Orlando. Yo siempre quiero dar lo mejor de mí para el club, nuestra afición y la ciudad de Los Angeles; sin embargo, he decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa. “Voy a extrañar al grupo, pero los estaré apoyando desde la distancia y los espero con el trofeo de vuelta en casa. Pronto llegará el día en el que podamos estar juntos nuevamente y seguir logrando cosas importantes para nuestro club.¡Vamos LA FC!”, explicó el atacante de Cancún, Quintana Roo, en una misiva que compartió su escuadra en redes sociales.

El conjunto angelino, por su parte, mostró apoyo incondicional a su Jugador Franquicia, con quien espera contar a su regreso de la Florida.

“LAFC apoya y respeta plenamente la decisión que Carlos y su familia han tomado de no participar en el torneo MLS is Back. Hemos tenido varias conversaciones con Carlos durante este proceso y entendemos su situación y la importancia de que se quede en casa con su familia”, expresó el vicepresidente ejecutivo de la institución, John Thorrington.