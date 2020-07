Aislinn, en cuanto se le pasen sus ansias de torero a Mauricio Ochmann, te buscará de nuevo

En la separación de Aislinn, Mauricio Ochmann ya está encarrerado y tiene práctica en romper los matrimonios, aunque apenas le mostró a la hija de Eugenio de que rodada es, que no tiene estabilidad emocional y anda alzado desde que debutó desnudo en Equus porque siempre le echaron flores ya que tiene amplias “dimensiones” y cuentan que del tamaño de esas “dimensiones” así están también los agasajos y las celebraciones, pero Aislinn, ya te volverá a buscar cuando esté tumbado, sin trabajo y se le pasen sus ansias de torero y tiene el mejor pretexto, la hija preciosa que ambos trajeron al mundo y tú como el mango, relajada y has lo que tú quieras, no lo que le complazca a él, como en “La novia fugitiva”.

Américo Garza, ¿estás jugando a las “vencidas” con los abuelos de tus hijas, a ver quién las puede más?

Américo Garza, si no son apuestas a ver quien gana, ni estás jugando a las luchitas o a las vencidas, a ver quién las puede más, ni se trata de demostrar quien manda y quien es el papá de los pollitos, ¿cómo es eso de que si es que dejas que los abuelos vean a tus hijas es bajo tus condiciones, o sea algo así como: los voy a poner de rodillas o no las ven? Hay que aprender a ceder y a no querer ganarlas todas, tu filosofía de: -Ustedes están para cumplirme mis caprichos, dénme, sacrifiquen todo por mi pero no esperen nada a cambio- no te deja bien parado, supongo que no te importa pero ten tantita compasión por favor, las hijas de Karla Luna, qepd, no son mascotas, que las sacan a pasear según tu estado de ánimo. Ya bastante padecen al haber perdido a toda su familia materna siendo tan pequeñas, como para que sean también moneda de cambio y muy magnánimo les avises:

Te doy esta limosna, pero eso sí, estoy esperando todo de ti.

Que triste que cada día se generaliza más que una mascota tiene más libertad, cuidado y amor, que los hijos de artistas…

Chiquis Rivera salió con las “bubis” al aire para que Lorenzo vea que se está perdiendo de doble pechuga de pavo

¡Ya está anunciado! La cantante “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez ya “avisaron” que van a volver, él dijo: -Te vuelvo a elegir- y ella advirtió: “si vuelvo con él es mi asunto”. Ya no tardan en anunciar que se perdonan y vuelven. Chiquis lo está castigando porque le encontró “mensajes” en el celular unos mensajes y salió con las “bubis” al aire para que Lorenzo vea de lo que se está perdiendo: doble pechuga de pavo. Ojo Chiquis pero si lo eliges ya sabes como es y que te va a volver a hacer lo mismo, entonces hazte a ti misma un favor y ya no le andes revisando el celular, ni sueñes con el príncipe azul porque la realidad nos aterriza y aceptamos que aceptas que nuestros maridos son un ser real de carne y hueso y un pedazo de pescuezo.