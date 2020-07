Llegará hasta las últimas consecuencias

Like

PUDO QUEDAR PARALÍTICO CON LOS GOLPES QUE SUFRIÓ A MANOS DE UN GRUPO DE POLICÍAS EN NUEVO LEÓN

Por: Antonio Contreras

Luego de la golpiza que le propinaron a Pato Zambrano, unos policías del poblado de Santiago, Nuevo León, hace unos días; ahora él se encuentra en plena batalla legal para que el abuso de autoridad que aplicaron contra él no quede impune. En exclusiva para Grupo Cantón, desde Monterrey, el artista dijo en que va su caso. “Ya está ratificada mi denuncia, la complementé, por eso volví a ir a la Comisión de Derechos Humanos, lo que quiero es que los polis rectifiquen su manera de tratar a la sociedad, porque yo sufrí de abuso de autoridad. Pero también voy a ir a la ONU y a México a buscar al Presidente de la República para entregarle un paquete de todos los abusos que han hecho aquí, no quiero que se quede impune mi caso. Me pudieron haber dejado invalido con la golpiza, puesto que estoy recién operado de la columna”, dijo Pato.