R-10

SALVADOR TREJO

puroz1enk5@gmail.com

Lo que sucede con un resto de tiras de la Fiscalía General de Justicia chilanga, es para dar pena ajena, pues por más esfuerzos que hace doña Ernestina Godoy, para que sus muchachitos anden por la derecha, nomás no puede y no hay día que no haya quejas en su contra. Lo pior es que cualquier cosita es buena para atizarle a la fiscal capitalina y la mejor prueba es el desmother que armaron ayer dos judas de la Policías de Investigación, identificados como Alan Santillán, de Mandamientos y Rosendo Cano, de la Fuerza Antisecuestros, pues ambos andaban hasta las chanclas, con las fuscas de cargo en su panzota y, aparte de beodos, los muy gandallas golpearon a una pareja en la colonia Olivar del Conde, alcaldía Álvaro Obregón. Tiras de la SSC tuvieron que lanzarse en defensa de las víctimas y atoraron a los agentes, pero los muy tarugos dejaron que los judas le entregaran las armas al padre de uno de ellos, lo que les abrirá la puerta para que les den quebrada.

Esta película la vemos a cada rato, pero la reacción de la Fiscalía siempre es la misma. “Se abrió la investigación correspondiente”, dicen, cuando elementos como éstos deberían ser cesados en fa pa´que los demás aprendan.