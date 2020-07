Livia Brito enfrenta… Denuncia por robo y agresión

LA ACTRIZ PODRÍA PAGAR MÁS DE 100 MIL PESOS POR ATACAR Y LESIONAR A UN PAPARAZZI EN CANCÚN

Por: ANTONIO CONTRERAS

Livia Brito “volvió a sacar el cobre”, pues nuevamente dejó salir a la fiera que lleva dentro. Y es que el pasado domingo 28 de junio, al filo de las 13:15 horas, la cubana, junto con su novio Mariano Martínez, golpearon al paparazzi Ernesto Zepeda, a las afueras del hotel Oleo. Al parecer a la actriz de La piloto no le gustó que le sacaran fotografías en plena playa y se le fue como bestia al fotógrafo. En exclusiva para Grupo Cantón, desde Quintana Roo, Ernesto contó como lo agredieron la estrella y su pareja, y el monto que le tienen que pagar por resarcir el daño, ya que ambos están demandados en el ministerio público de la zona hotelera de Cancún.

“Todo sucedió afuera del hotel Oleo, en Cancún, el pasado domingo. Y aunque ella lo ha negado todo, ya hasta hay testigos. El punto es que yo estaba esperando para tomarles unas fotos a ellos en la orilla del mar. Les estaba tomando, cuando en la última foto, ella alcanza a voltear y se dirige hacia mí enfadada. Yo guarde la cámara de volada, pero cuando Livia se acercó, me dio una cachetada y me dijo ‘ya estoy harta de que me estén siguiendo’.

Continuó. “Me quedé frío porque en los 21 años que tengo de carrera, nunca me habían golpeado. Pero en eso, volteo a la izquierda y el novio me da un puñetazo, mientras que ella me jalaba la mochila. Los dos estaban eufóricos y me decían ‘hijo de tu p… madre’, ‘porque no consigues un trabajo como los meseros’, finalmente Livia me quita la mochila, saca la cámara y se la da al novio. Entonces él me da con la cámara en la cabeza”. Casi lo matan. “Llegó la gente de seguridad, pero ella ya me había arañado y el novio me tenía en el suelo, en la arena. Trate de evitar los golpes, pero ella me quito mi cartera con 900 pesos, se la robó, me quitaron la cámara con un valor superior a los 70 mil pesos y las llaves de mi carro que valen más de dos mil pesos, solo me dejaron el celular. Me dejaron porque todos los mirones los estaban filmando”.

Levantó la denuncia. “Fui a poner la denuncia por robo y lesiones al ministerio público de Cancún. Estoy solicitando que me reparen el daño, pues perdí mi equipo de trabajo, aparte quedé con siete puntadas y eso tiene un costo que determinará la ley”, dijo el paparazzo.