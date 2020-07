Les bajan las cortinas, por desobedientes

CIUDAD DE MÉXICO.– Por desobediencia, los cerca de 27 mil negocios establecidos en el primer cuadro del Centro Histórico, no abrirán sus puertas este sábado, como lo establecía el plan de reapertura, ya que muchos no aplicaron los protocolos de higiene, sanidad y de sana distancia, ni tampoco respetaron el día que no les correspondía abrir.

Se harán acreedores de hasta 15 días de cierre (suspensión), en caso de persistir en desobedecer las medidas de sanidad.

La secretaria local de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, explicó que durante la semana de reapertura, los negocios apenas cumplieron al 50% con uso de caretas de parte del personal; 95% con el cubrebocas; 55% en la toma de temperatura; 60% con el tapete sanitizante o jerga húmeda; 75% gel; 40% filas de acceso y dosificación; 60% señalética; 90% respetó el día del cierre y 70% sana distancia.

En las calles de Pino Suárez y Regina, el 25 y 30% de los establecimientos, respectivamente, abrieron cuando no les correspondía.