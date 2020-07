¡Le roban a un hombre muerto!

La víctima se infartó dentro de su auto y aun así le quitaron sus pertenencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La delincuencia no tiene límites y el día de ayer ocurrió un caso para Ripley en calles de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, donde un hombre presuntamente murió infartado dentro de su lujoso auto deportivo y, aun así, fue asaltado por los delincuentes que operan en esa peligrosa zona.

El caso quedó al descubierto la tarde de ayer, cuando vecinos de la mencionada colonia descubrieron un automóvil Camaro color blanco, matrícula NXB-99-96 del Estado de México, abandonado en el cruce de las calles Oriente 245-B y Sur 16, y en su interior el cuerpo de un hombre que parecía que estaba dormido.

Los vecinos le tocaron en las ventanillas para que moviera el vehículo, pero el ver que no respondía dieron aviso a la policía. Al llegar los uniformados corroboraron que el hombre, de aproximadamente 30 años, no se movía, por los que solicitaron la intervención de los paramédicos, quienes al revisarlo se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales, aunque no presentaba signos de violencia, lo que hace suponer que murió de un infarto. Al abrir el vehículo y tras revisar al occiso, lo investigadores comprobaron que lo habían despojado de su cartera y tenis, así como un gato, la llanta de refacción y la llave del vehículo, lo que hace suponer que ya muerto, lo asaltaron. También se investiga si sufrió un ataque al corazón tras ser amagado y despojado de sus bienes.