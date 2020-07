Jim Morrison: 49 años de ingresar al ‘Club de los 27’

Ciudad de México.- Un 3 de julio, pero de 1971, el líder de la legendaria agrupación “The Doors” y uno de los músicos más influyentes del rock, Jim Morrison, formaría parte del trágico y conocido “Club de los 27”, tras fallecer por un supuesto paro cardiaco en la bañera de su cuarto del barrio de Le Marais en París.

En medio del apogeo de su carrera, el músico también conocido como ‘El Rey Lagarto’ o ‘Mr. Mojo Risin’, murió en circunstancias que aún siguen siendo motivo de especulaciones y mitos como la muerte del del rey de pop, Michael Jackson.

Algunos afirman que Jim Morrison falleció a causa de una sobredosis de heroína, otros dicen que fue un suicidio o hasta que fue asesinado, sin embargo, la versión oficial apunta a que fue un paro cardiaco.

Lo que sí es seguro es que Jim Morrison es una legenda del rock gracias a éxitos como ‘Light My Fire’, ‘Break on Through’ y ‘Riders On the Storm’, esta última es la canción más escuchada de la agrupación en Spotify y la última que los cuatro miembros originales de la banda grabaron juntos.