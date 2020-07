El cubrebocas es la forma más segura de protegerse: Claudia Sheinbaum

A través de su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, emitió un video en el que el Premio Nobel de Química, Mario Molina, señala que el uso correcto del cubrebocas reduce hasta un 90 por ciento el contagio de coronavirus.

Recordó a los ciudadanos la importancia de usar el cubrebocas en los espacios públicos, pues aseguró que es la medida más efectiva para prevenir la transmisión de covid-19.

“Si tienes que salir, el uso de cubrebocas en el espacio público es la medida más efectiva para prevenir la transmisión del virus. ¿Por qué? porque los ‘aerosoles’, las micro partículas que transmiten el virus, están en el aire”.

“Tiene el 80 y 90 por ciento de efectividad, los cubrebocas sencillos relativamente normales, no tienen que ser específicamente los que se usan dentro de los hospitales para operar o cosas así. Son muy importantes el uso de las máscaras, no nadas pasarle las gotas a otras personas sino simplemente al hablar para que no contamine yo a los que están muy cerca”.

Si tienes que salir, el uso de cubrebocas en el espacio público es la medida más efectiva para prevenir la transmisión del virus. ¿Por qué? porque los "aerosoles", las micro partículas que transmiten el virus, están en el aire. El Premio Nobel Mario Molina lo explica aquí 👇 pic.twitter.com/3tnk9j46Ju — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 3, 2020

“Es como el humo del cigarro si estamos en un restaurante, pues a veces les llega, y si hay muy buena ventilación no es tan problemático, pero si no hay buena ventilación pueden trasladarse a mayores distancia de los que consideramos una sana distancia. Por fortuna las máscaras que son muy sencillas esto lo pueden parar”, explicó el Premio Nobel de Química.

También te puede interesar: