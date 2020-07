Diputada protege a los informales

CIUDAD DE MÉXICO.– La secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez, acusó que la organización de comerciantes informales que encabeza la diputada federal, María Rosete, es la única que no respeta los días de cierre para trabajar en la vía pública, ni tampoco se ha sentado en la mesa de acuerdos con el Gobierno capitalino.

Indicó que los informales agremiados a la diputada por el Partido Encuentro Social (PES) no respetan los límites entre los perímetros A y B, además de llevar a cabo bloqueos de vialidades para exigir trabajar en días prohibidos, por lo que advirtió que no serán permitidos y actuará la fuerza pública. “Ha sido difícil, porque para todos es público, que no han respetado la parte de los límites”.