AMLO acepta la prueba de Covid-19 si Trump se lo pide

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aceptó hacerse una prueba de COVID-19 si el gobierno de Estados Unidos se lo pide como un requisito para reunirse con su homólogo Donald Trump el próximo miércoles 8 de julio, aunque aclaró que hasta ahora no se le ha informado de este requerimiento.

“Todavía no sabemos, pero si está en el protocolo, desde luego que sí, no me niego. Se está analizando eso, pero todo sin ningún problema, no tenemos nada que ocultar, y vamos también con la frente en alto, como representante de un gran pueblo, y de un gran país”, afirmó.

Hasta hace algunos días, el presidente López Obrador se negaba a practicarse la prueba para detectar el SARS COV-2 pues afirmaba que lo haría solo si presentaba síntomas de COVID-19, a pesar de que miembros de su gabinete y asistentes a la conferencia de prensa matutina han dado positivo a este virus, entre ellos el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, el procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Indicó que informaría sobre sus resultados. porque, no tengo nada que ocultar.