Amenzas son constantes; 10 días antes se supo del ataque a García Harfuch: AMLO

Ciudad de México.- el presidente López Obrador reveló que 10 días antes del atentado en contra de Omar García Harfuch se dio aviso sobre la intención de un grupo criminal de atentar contra la vida del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otros funcionarios.

“Constantemente hay llamadas, amenazas contra servidores públicos y se toman precauciones siempre, en este caso, creo que 10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para llevar a cabo un atentado y se mencionaba a los posibles blancos”, dijo.

Ante esto, el mandatario mexicano aseguró que se dio la instrucción de informarle a los funcionarios y reforzar su seguridad.

“Esto creo yo que fue una ayuda y tiene que ver con el inteligencia que no espionaje y por eso creo que no fue más grave la situación aunque fue algo muy delicado; no puedo decir más que eso”.