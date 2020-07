Toca el turno abrir sus puertas a salones de belleza y peluquerías

Héctor García

Las peluquerías y salones de belleza instalados en puntos de las 16 alcaldías abrirán sus puertas a partir de este tres de julio, con severas medidas de sanidad, ya que los empleados deberán utilizar cubrebocas, careta, gel antibacterial y desinfectar permanentemente los utensilios de trabajo.

De acuerdo con el plan de reapertura económica del GCDMX, el propósito es no retroceder al semáforo epidemiológico color rojo, pero todo dependerá de dueños y empleados de los establecimientos, así como de los capitalinos de mantenerse en resguardo en sus casas, sino tienen nada que hacer en las calles, y quienes por necesidad tengan que salir a trabajar, deberán respetar todas las medidas de higiene y de sana distancia para no contagiar y no contagiarse.

Las tiendas departamentales y centros comerciales ofertando sus productos considerados no esenciales, abrirán sus puertas el lunes 6 de julio.

El Plan de reapertura de las diversas áreas económicas que marca la nueva normalidad, especifica que todos los establecimientos chicos y grandes deberán respetar la capacidad máxima del 30 por ciento.