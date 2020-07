Roberto Carlo, conductor de ‘Sale el Sol’, dio positivo a Covid-19

Ciudad de México.- el conductor del programa matutino ‘Sale el Sol‘, Roberto Carlo, dio positivo al nuevo coronavirus Covid-19, así lo anunció el también actor a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Roberto Carlo compartió los resultados del análisis clínico donde se le detectó el virus tras sentir síntomas como falta de oxigenación y migraña.

Aseguró que entrará en cuarentena por lo que saldrá por unos días del programa matutino.

Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de isopado de #COVIDー19 , la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Esta mañana me siento mejor, pero toca entrar en cuarentena así que no estaré estos días en el programa @saleelsoltv pic.twitter.com/LchhFNd1oQ

— Roberto Carlo (@robertocarlomx) July 2, 2020