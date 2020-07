Fue al médico y le dijeron que tenía Salmonela

CDMX.– Javier Alexander Hernández Fernández se dedica a transportar mercancías a diversas comunidades rurales en extrema pobreza, enclavadas en la selva chiapaneca.

Con 42 años de edad, nunca pensó que iba ser portador del Covid-19 y que su vida iba a ponerse en riesgo, a pesar de que cumplió con las medidas de higiene y la sana distancia.

Reconoció que pudo ser en su centro de trabajo o en un hotel para traileros donde ‘cachó’ el virus, pues entre abril y mayo transportó su carga a Puebla, Estado de México, Veracruz y Chiapas.

Recuerda que también llegaron a ese lugar, otros operadores de diversos puntos de la República Mexicana.

—¿Cuándo empezaste a sentir los primeros síntomas?

A finales de mayo; tengo apenas unos días de haberme integrado a mi trabajo porque estuve más de tres semanas en cuarentena.

—¿Qué pasó después?

Al sentir los síntomas de inmediato fui al doctor, quien me dijo que era salmonela y me dio medicina para eso. Nunca me dijo que había sospecha de coronavirus, por lo que dejé pasar los días pero el mal avanzaba al grado de que empecé a tener dificultades para respirar y ahí es donde comenzó mi preocupación y volví a ver al doctor. Para ello, ya habían pasado entre 10 y 12 días. Lo que más me llamó la atención es que durante mi trayecto a la entrega de mercancías ida y vuelta, siempre mantuve la sana distancia, por lo que lo primero que pensé es que lo más seguro era un resfriado con tos y gripa común que le da a las personas. Pero en la medida en que pasaba el tiempo el mal avanzaba y me sentía cada vez peor, mi salud empeoraba.

—¿Qué pasaba por tu mente en ese momento?

Que en cualquier momento podría irme del mundo terrenal, y de una manera que no estaba dentro de mis planes, pero así es la vida y hay que aceptarla, aunque por momentos me desesperaba ya que estaba sólo sin que nadie me atendiera.

—¿Creías en la enfermedad respiratoria Covid-19?

Al principio no, era incrédulo pero en la medida en que fueron pasando las semanas y me enteraba que amigos del trabajo se contagiaban también, empecé a tomar mis precauciones a cuidarme, utilizando el cubrebocas, gel antibaterial y manteniendo la sana distancia, para que no fuera parte de las estadísticas negras, pero lamentablemente me tocó ser portador poniendo en riesgo mi vida. Afortunadamente, esa pesadilla ya terminó y ahora a mirar hacia adelante, a seguir trabajando, con todos los cuidados de higiene, pidiéndole a los demás que deben cuidarse porque es una enfermedad muy desgastante, que a nadie se le desea.

—¿En qué parte de Chiapas vives?

En el fraccionamiento FSTSE de la ciudad. Tengo 42 años y afortunadamente no padezco alguna otra enfermedad, por lo que pude afrontar con todas mis energías el Covid-19 y salir adelante. He conocido que otras personas por padecer diabetes, obesidad, hipertensión u otras enfermedades no soportan los estragos del coronavirus y pierden la vida.

—¿Quedaste con secuelas?

No. Cuando terminé la cuarentena quedé con dolor de músculos y dificultad para respirar, pero en la medida en que pasaron los días, se me quitaron. Pero después volví a tener problemas para respirar, fui al médico, me dio medicinas y ahora afortunadamente ya no tengo ningún síntoma.

—¿Qué les dices a quienes no creen en el coronavirus?

Que se cuiden, que la enfermedad existe y que lamentablemente en estos días se encuentra donde sea y sino respetan las medidas sanitarias y de sana distancia, lo más seguro es que sean portadores del virus y se verán obligados a aislarse mínimo 15 días, poniendo en riesgo sus vidas y más para aquellos que padecen enfermedades crónicas.

—¿Sigues operando tu unidad de transporte a pesar de que tienes poco tiempo de haber superado el Covid-19?

Sí, el trabajo ahí está y tenemos que seguir, porque de lo contrario no hay dinero. La enfermedad te genera muchos gastos en caso de que decidas no acudir a un hospital público. En un privado ni pensarlo, porque entonces el costo sería al doble y muchas personas que viven al día, no tendrían recursos para pagar la atención médica.