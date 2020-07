EPN y Calderón, a prisión sin dilación

MAESTRO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ESTARÁ EN EU LOS PRÓXIMOS DÍAS 8 Y 9

-Menos mal que no fue el 4, para no hacerle el caldo gordo patriotero a Donald. Obrador confía en que Lozoya suelte todo lo del caso Odebrecht, “porque ya no hay corrupción ni impunidad”.

No la habrá hasta ver en prisión a Peña por tan escabroso asunto y a Calderón por el no menos corrupto caso García Luna. Coello Trejo dejó la defensa del extitular de Pemex.

Es que Emilio tiene la soga de la corrupción hasta el Coello… Gertz aseveró que Tomás Zerón ya está ubicado.

Sí: como un gran mentiroso, solapador y sembrador de pistas falsas. Ah, y lo buscan en Europa, EU, Guatemala y Belice. Un juez indicó que está vigente la orden de captura contra el general León Trauwitz. Contra ese mal general, César Duarte y otros prófugos; una cosa es la pandemia y otra el combate al virus corruptor. El arruinado banco Famsa argumenta s sus clientes: “No tenemos sistema”.

Ni vergüenza: primero reciben, acumulan y estafan, y luego se justifican. Trump dijo estar “cada vez más enojado” con China por el Coronavirus.

Enojado estará en noviembre al ver los resultados de la elección por actuar con tanta ligereza al comienzo de la epidemia. Gurú, ¿la frase del día?

A cara descubierta, hay que estar alerta…