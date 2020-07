Entrevistas a políticos

VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

elb@unam.mx

CON RESPUESTAS SIEMPRE EVASIVAS Y SIN SENTIDO

Se he vuelto cotidiano que los medios de comunicación entrevisten a los políticos y por tanto, las respuestas a las preguntas formuladas, son siempre evasivas y sin sentido, tanto que nos hacen recordar al gran mimo, Mario Moreno, Cantinflas.

El servidor público habla mucho y no dice nada, se convierte en un merolico deleznable y nada serio; veamos un ejemplo clásico: Un reportero pregunta si ha mejorado o empeorado la seguridad, el gobernante no contesta con un si o un no, sino que dice incoherencias e imprecisiones, por ejemplo: “nos reunimos hoy por la mañana con el Comité de Seguridad y estamos trabajando en bien de la sociedad…”. Nótese, nunca contestó la pregunta.

Resulta a todas luces irresponsable la conducta de los hombres del poder, quienes creen ser habilidosos, por supuesto, jamás aceptan errores y siempre están dispuestos al engaño y a cubrirse de “gloria” y en eso, sin duda es una costumbre que no se ha terminado, a pesar de que en nuestros días se habla de una nueva y distinta forma de gobernar.

Insistimos, el político debe dejar de ser hablantín, reclamándosele un proceder sereno y confiable. Cuando esto suceda estaremos en efecto frente a una correcta manera de actuar.

Los dirigentes de un país deben hablar poco y actuar mucho. Lejos de buscar los reflectores y aparecer todos los días en los medios de comunicación, lo que deben ofrecer en todo momento son precisamente las obras y transformaciones que permitan asegurar que se ha combatido la corrupción y que el gobierno para beneficio de los pobres es una realidad.