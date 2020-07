Xochimilco tiene las tres colonias con mayor número de Infectados por COVID-19

Juan R. Hernández

Tres colonias de Xochimilco son las que registran el mayor número de contagios por Covid-19, revela el mapeo realizado por el gobierno de la CDMX.

De acuerdo con el mapa capitalino, las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, son las demarcaciones que registran el mayor número de contagios, empero contrariamente a lo que se pensaría, es en la delegación de Xochimilco en donde se localizan las tres colonias con la mayor cifra de infectados por Coronavirus.

Según el mapa capitalino, en Xochimilco se localizan las colonias con más infectados activos de Covid-19 es el pueblo de San Gregorio Atlapulco con 52 casos, le siguen San José Zacatepec, con 36 y Santa Cruz Acalpixca con 23.

Nos gusta estar en los primeros lugares

Bueno, parece que somos el pueblo que gana todo. Creo que todas las fiestas, pachangas y reuniones en San Gregorio están dando fruto. Ahora ya somos el pueblo con más contagios por coronavirus como si no tuviéramos con ser los primeros con mayor número de personas con sarampión, comenta la señora Cristina Ibarra de 50 años.

“Parece que al celebrar la fiesta de nuestro pueblo con cohetes, feria, cocoles, peleas, balazos y hasta uno que otro muertito no nos satisface. Ahora vamos a enterrar y escasamente a incinerar a nuestros fallecidos, uno tras otro realizando la caravana para acompañar a los familiares. Pocos usamos cubrebocas pero, seguimos abrazando porque un “chicuarote” no se rinde, no le tiene miedo a la muerte o al menos así aparentamos y lo hacemos muy bien”, añade.

“La familia es primero” bueno, al menos eso decimos, Sin embargo; no los protegemos con caretas, cubrebocas o guantes. El desinterés por las embarazadas, los “chilpayates” y nuestros abuelos se manifiesta. ¡Ah! Pero nunca los abandonamos… ¡Juntos estamos, juntos nos vamos!”, reflexiona la originaria de Xochimilco.

A veces me cuestiono si es tanta la fiesta a la que nos hemos acostumbrado que consideramos realmente a la muerte como otro festejo más. Quizá no hemos aprendido desde el 19 de septiembre del 2017 sobre nuestra vulnerabilidad, las pérdidas de nuestras chinampas que se hundieron, quebraron o nuestro mercado que se incendió, agrega.

También fuimos de los pueblos más dañados de Xochimilco. Hemos llorado por nuestros muertos aplastados, hemos reclamado ayuda a las autoridades y mejor artistas internacionales nos han auxiliado: Paris Hilton, futbolistas y la UNAM nos han apoyado, enfatiza.

¿Cuándo aprenderemos a triunfar en otros ámbitos que no sean la enfermedad, el contagio, los terremotos o la pobreza de amor por nosotros mismos?, se cuestiona y remata “todo ello para vivir con salud, sin necesidad de reaplicar vacunas como la del sarampión, festejar la vida y nuestra productividad porque eso sí, ‘somos chambeadores’ y no nos rajamos”.