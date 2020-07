Trending Topic “El Matador” por original y cómica imitación

Muchos han aprovechado la cuarentena derivada del Covid-19 para explotar sus redes sociales. Algunos suben tutoriales, otros bailes y otros imitaciones, como es el caso de “El Matador” Hernández.

El exfutbolista Luis Hernández se convirtió en trending topic en Twitter, ¿la razón? su maravillosa imitación de Yondu, personaje de “Guardianes de la Galaxia”.

En el video se observa a una chica corriendo para mostrarle unos memes, de pronto, se encuentra a ‘Yandu’, quien pone la canción “Come and get your love” (soundtrack de la película) y se pone a bailar.

El clip de Tik Tok se viralizó rápidamente, tan sólo en Twitter suma más de 275 mil reproducciones.

