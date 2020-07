Otro Alfredo

ES EL NUEVO PORTERO DE LOS PUMAS; EL CANTERANO DE CHIVAS ANUNCIA SU SALIDA DEL TOLUCA; POLLO SALDÍVAR SE VA DE CU

Ciudad de México.- Dicen que las despedidas siempre duelen, aunque en el futbol las partidas muchas veces podrían suponer nuevos bríos, mejoras y hasta alivio.

Aunque sonó insistentemente que Martín Campaña, del Independiente, llegaría para calzarse los guantes como portero de Pumas, lo único cierto en esta ecuación era la salida de Alfredo Saldívar, quien seguramente se tomará una buena bocanada de oxígeno ya siendo parte de la disciplina escarlata. Y es que la titularidad en la puerta felina sólo cambiará de apellido, pues el que ahora la cubrirá es Talavera, quien por cierto, llega procedente del Toluca.

Días después de rumores, desmentidos y jugarle al adivino, al final fue el Alfredo surgido en la cantera de las Chivas, quien desveló que se va del infierno a La Cantera, porque es el nuevo guardameta de Universidad.

El Tala, como le dicen los cuates, en la descripción de su cuenta de Twitter, en la que igual publicó un emotivo mensaje para la escuadra mexiquense, se presume ya como nuevo jugador de @Pumas- MX, y también de la Selección Nacional, porque ésta se mantiene en sus planes.

“Gracias a don Fernando Corona (qepd), que me apoyó y me dio la oportunidad desde el primer día de mi llegada.

“Agradecer indudablemente a don Valentín Díez, por permitirme ser parte de la historia del Club Deportivo Toluca, al igual que a la directiva y a todas las personas que pasaron por la institución y que creyeron firmemente en mí”, escribió y también agradeció a sus incondicionales hinchas.

CONTRASTES

En la otra cara, El Pollo, quien se convirtió más bien en el malquerido y eterno villano unamita, para no desentonar con los tiempos de redes sociales, también le dio a las teclas para rubricar un adiós cantado desde hace semanas. Saldívar, puntualizando que las líneas iban dirigidas sólo para los verdaderos Pumas, se manifestó en Instagram.

“Para todos ellos, y sólo a ellos, quiero agradecer de todo corazón el haber formado parte de 20 años en la institución. Vale la pena el pensar y escribir mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes y para la gente que quiere al club, que hace que el club funcione y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa cómo ni con quién, no importa el camino, y no importa el sufrir o el gozar, así se vive, así es la vida y así se quiere a un club”.