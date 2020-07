El Presidente informó que en estos dos primeros años de gobierno se han logrado: Bajar al 95% el robo de combustibles y reducción de altos sueldos a altos mandos

Por: LIZBETH ÁLVAREZ /FERMÍN SÁNCHEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció un mensaje fuerte y seguro con motivo del segundo año de su triunfo histórico democrático, desde Palacio Nacional, en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y su gabinete más cercano.

Principalmente agradeció a los ciudadanos por seguir confiando en él: “El apoyo de ustedes ha sido fundamental para la victoria como para gobernar enfrentando a la reacción conservadora. La victoria ha sido de todos”.

Tras enumerar diversas acciones emprendidas por su gobierno, sobre todo los proyectos prioritarios como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, AMLO afirmó que ningún país se esperaba la crisis sanitaria mundial.

El presidente dejó claro que la reducción del 50 por ciento de los sueldos de los altos funcionarios ha sido parte importante para que el gobierno impulse proyectos y programas, tan solo en este momento la austeridad es utilizada para el plan de rescate económico para enfrentar la pandemia del Covid-19. También sostuvo que se eliminó el uso de aviones y helicópteros y se cancelaron las pensiones millonarias a expresidentes de la República, “no hay derroche y terminó el lujo insolente en el gobierno”.

El Presidente aseveró que la pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal y destacó que a diferencia de otros tiempos y de lo que hacen otros gobiernos de otras latitudes, su estrategia ha sido radicalmente diferente.

AMLO, aseveró que su gobierno ha comenzado a promover recuperación económica, apoyando a los más pobres y a las pequeñas empresas y negocios familiares.

“En sólo tres meses se han otorgado un millón 278 mil créditos y llegaremos a cuatro millones a finales de año. Además, se está impulsando la creación de dos millones de empleos nuevos”, relató.

Asociado a esto, señaló que actualmente los programas sociales llegan al 55 por ciento de las familias país y espera que a finales de año se alcance a 25 millones de hogares, el 75 por ciento de las familias.

En ese sentido, dijo que los sectores con mayores ingresos se verán beneficiados con el fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases populares, pues eso potencia al mercado interno, lo que a su vez mejora el panorama para la industria, el comercio y los servicios.

Uno de los temas que abordó el Presidente fue el del nuevo tratado T-MEC: “Es un hecho que el tratado atraerá más inversión extranjera para la industria de exportación. Se crearan más oportunidades de negocios para empresarios y comerciantes, así como puestos de trabajo mejor pagados en beneficio de técnicos y profesionales con altos niveles académicos.

El presidente López Obrador, presumió que en materia económica se ha logrado un ahorro de 270 mmdp en compras, contratos y servicios. Uno de los proyectos con mayor impacto fue la detención del proyecto aeroportuario de Texcoco. Costará 220 mmdp menos el aeropuerto de Santa Lucía.

En salud, se ha logrado la contratación de 46 mil 954 trabajadores para mitigar los efectos de la pandemia por Covid-19. El mandatario reiteró que ningún país del mundo estaba preparado y destacó, al mismo tiempo, la actuación de la Secretaria de Salud.

A pesar de la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19, se espera la creación de 2 millones de nuevos empleos para reactivar la economía de México.

Dijo que el primero de diciembre de 2020 se habrán establecido las bases de la nueva forma de hacer política en México basadas en justicia, austeridad, honestidad y democracia, además de que se habrán consolidadas las principales reformas legales propuestas.

INFRAESTRUCTURA

Inicio el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y la creación de 10 parques industriales.

Se han mejorado y ampliado 17 mil 974 viviendas para familias pobres; se han hecho obras de mejoramiento urbano de 17 municipios.

No se permite la corrupción y se redujo en 95 por ciento el robo de combustibles; las grandes empresas nacionales y extranjeras han pagado sus adeudos pendientes a la Hacienda pública; quedó prohibida la condonación de impuestos, se han presentado denuncias contra falsificadores de facturas.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El Banco de México, dio a conocer que las remesas de mayo aumentaron en 18 por ciento con relación a abril, lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica.

A pesar de que 555 mil trabajadores perdieron su empleo en abril; mayo, 345 mil y junio, 83 mil, AMLO está convencido con en julio, sino aumentan los empleos, por lo menos se mantendrán.

ELECTORAL

En las próximas elecciones sin dejar de respetar a órganos autónomos como el INE y el TEPFJ, el presidente dijo que van a estar todos atentos para que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias. AMLO expresó que “cuando hace unos días expresé este compromiso se molestaron y empezaron a vociferar que era intromisión e injerencia, olvidan que la democracia implica el respeto al mandato del pueblo, un mandato que en el pasado reciente fue atropellado por el fraude impulsado desde la cúspide del poder político y económico y solapadas por autoridades electorales”.

PALABRAS DE AMLO AL CIERRE DE INFORME

“Gracias por seguir confiando en mí; el apoyo de ustedes ha sido fundamental para la victoria como para gobernar enfrentando a la reacción conservadora. La victoria ha sido de todos. Les refrendo mi compromiso de continuar siendo fiel a los principios que nos inspiran de no mentir no robar y no traicionar.

“Deseo heredar a mis hijos más que bienes materiales, honestidad, amor al prójimo y a la Patria; y en lo público seguiré luchando unido a muchos mexicanos que buscamos desterrar las atrocidades de nuestro querido México, acabar con esa peste que es la corrupción y enfrentar la monstruosa y vergonzosa desigualdad social, vamos pues todos juntos a seguir luchando para vivir con dignidad, nosotros y las nuevas generaciones en una sociedad más próspera, justa y fraterna, no dejemos de recordar lo que decía Lope de Vega: en la empresa de tanta gloria solo intentarlo es victoria. Viva México”, finalizó AMLO.