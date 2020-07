Comerciantes serán sancionados quienes no utilicen cubrebocas y careta

Héctor García

El Centro Histórico de la capital de la república paulatinamente se reincorporará al plan económico puesto en marcha por el GCDMX, sin embargo 50 vendedores informales fueron retirados por violar las disposiciones establecidas para el semáforo epidemiológico color naranja.

De acuerdo con el plan de apertura económica de GCDMX, los establecimientos del Centro Histórico que no cumplan con el uso de caretas y cubrebocas, cuyo fin es proteger de contagios a trabajadores y compradores, serán sancionados.

Para Arturo Medina, subsecretario de Gobierno capitalino, el principal objetivo es no contagiar y no contagiarse, por lo que comerciante que no cumpla, primero se le hará un apercibimiento y en caso de persistir, sufrirá la suspensión de actividades por incumplimiento.

En el segundo día de reanudación de actividades del Centro Histórico, el 98 por ciento de los comerciantes establecidos cumplió con el uso de cubrebocas y sólo 50 por ciento con el de caretas.

Personal de la Secretaría local de Gobierno visitó los locales para recordar a los propietarios y trabajadores que el uso de ambos aditamentos de protección, es obligatorio, así como gel antibacterial, tapete de sanitización, medidas de sana distancia y dosificación de clientes para evitar sanciones.

Por diferentes medios, el GCDMX recuerda a los capitalinos que la emergencia sanitaria no ha terminado, por lo que no se puede bajar la guardia ante la pandemia.