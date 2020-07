MAESTRO, GERTZ DIJO QUE SE ACABÓ “LA VERDAD HISTÓRICA”

-Será enterrada cuando Murillo y Zerón estén en prisión junto con los que perpetraron la matanza de los 43 normalistas. La FGR detuvo a El Mochomo, pidió a Interpol emitir ficha roja contra Zerón, y órdenes de aprehensión contra 46 servidores públicos de Guerrero.

Toda la carrocería contra la maldad retórica que tanto pregonaba el exprocurador peñista, y Enrique- cido ya se escondió bajo la cama por la extradición de Lozoya. AMLO, ante las críticas por su viaje a EU, citó que hay que fortalecer la relación comercial con USA y Canadá.

Siempre y cuando Trudeau también viaje a Washington, y si no, lo mejor será un saludo con los codos, un agradecimiento sobrio, la rueda de prensa políticamente correcta, un frugal desayuno (comida o cena), y el regreso. Don Andrés comentó que no irá al país vecino a solicitar crédito.

Eso es lo que necesita Trump: ya muy pocos dan crédito a lo que dice y promete. Obrador agregó que no platicará con Biden porque no sería correcto hablar con candidatos.

Donald es presidente-candidato a la reelección, por eso será mejor la mesura. Los Rolling Stones demandarán a Trump si usa sus temas para la campaña.

Las Piedras Rodantes no pierden su toque de hombres combativos, no tienen Simpatía por el diablo republicano y no le darán Rescate emocional ni Satisfacción.