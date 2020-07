BLACKPINK rompe Récords Guinness con ‘How You Like That’

Ciudad de México.- el grupo de K-pop, Blackpink, sigue apuntando éxitos con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘How You Like That’, a tal grado de hacer historia en el Guinness World Records.

Y es que su nueva producción obtuvó 86.3 millones de visitas, tan sólo en su día de estreno, en YouTube, estableciéndose como el video más visto en la plataforma en 24 horas, así como el video musical más visto en el mismo periodo.

Congratulations to BLACKPINK @ygofficialblink who've made @YouTube history with a multiple record titles following the release of #HowYouLikeThat https://t.co/26G94FSrRX

— GuinnessWorldRecords (@GWR) June 30, 2020